مصرع مواطن بحادث دهس جنوب قلقيلية

لقي مواطن يبلغ من العمر 74 عاما مصرعه، اليوم الخميس، جراء حادث دهس وقع على الشارع الرئيسي الواصل بين بلدتي كفر ثلث وسنيريا، جنوب مدينة قلقيلية .

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، بأن إشارة وردت لغرفة عمليات شرطة محافظة قلقيلية بوقوع حادث دهس من قبل مركبة لمواطن كان يستقل عربة، على الشارع الرئيسي بين بلدتي كفر ثلث وسنيريا، فتم تحريك الإسعاف وخبراء حوادث السير في شرطة المرور إلى مكان الحادث على الفور.

وأضاف أن المصاب نُقل إلى مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، ولاحقا أعلن الأطباء وفاته متاثرا بإصابته.

وتابع ارزيقات أن خبراء الحوادث في شرطة المرور تحركوا إلى المستشفى لإجراء ما يلزم، وتم إبلاغ النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث، كما تم التحفظ على السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث حسب الأصول .