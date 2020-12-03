طائرات الاحتلال تخترق الاجواء اللبنانية

أكدت مصاجر صحفية في لبنان اليوم الخميس، أن الطيران الحربي "الإسرائيلي" حلق بكثافة على مستوى متوسط في أجواء أعالي كسروان والمتن وبيروت.

وأضافت المصادر، فقد حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الأوسط في قضاء بنت جبيل على علو متوسط.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن أربع طائرات استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية خلال الساعات الماضية.

وأوضحت القيادة في بيان لها، أن "طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 22:50 من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 3:25 من فوق بلدة يارون".

كما "اخترقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية الساعة 3:55 من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء عند الساعة 5:35 من فوق عيترون" بحسب البيان.

كما أعلنت في بيان آخر لها، عن "تسجيل اختراق جوي من قبل طائرتين تابعتين لإسرائيل، اعتبارا من الساعة 10:40 إلى غاية 19:10، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب". وفقا لما ورد في صحيفة "الجديد" اللبنانية.

من جانبها أفادت المصادر، بوجود "تحليق مكثف للطائرات المعادية فوق منطقة الشوف وصيدا وشرقها منفذة غارات وهمية منذ الساعة التاسعة وخمس دقائق، كما سمع تحليق في أجواء العاصمة بيروت" .