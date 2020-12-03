وزارة الاوقاف بغزة تقرر وقف صلوات الجمعة و الجوامع في كافة المساجد

اعلنت وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية في قطاع غزة أنها قررت وقف صلوات الجمعة والجماعة في كافة مساجد محافظات قطاع غزة، ابتداءً من فجر يوم السبت 5 / 12 / 2020م وحتى إشعار آخر، و ذلك بناءً على قرار الجهات المختصة في لجنة الطوارئ الحكومية.

و أوضحت الوزارة أنه سيتم رفع الأذان في أوقاته المعلومة، ويلتزم المؤذنون بالمناداة "صلوا في بيوتكم" عقب الانتهاء من ألفاظ الأذان كاملة.

و بحسب وزارة الاوقاف، فسيسمح استثناءً بصلاة الجماعة في المسجد للإمام والمؤذن فقط، لإبقاء الشعيرة قائمة بأقل عدد ممكن مقبولاً شرعًا، مع التأكيد على ضرورة التزامهم بالإجراءات الوقائية خلال إقامة الشعيرة.

و دعت الوزارة المواطنين إلى أداء صلاة الجماعة في البيوت، والمحافظة على قنوت النوازل في الصلوات المفروضة.

كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم، والتزام البيوت وعدم الخروج إلا للحاجة الحقيقية.

و أكدت الوزارة أن الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة من الواجبات الشرعية، ومخالفتها مخالفة شرعية تستوجب العقوبة والزجر.