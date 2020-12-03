داخلية غزة تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الخميس، عن عدة إجراءات وقائية جديدة في سبيل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم، في مؤتمر صحفي، إنه تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 ديسمبر الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.

وأضاف البزم، أنه تقرر فرض حظر التجوال الكامل يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر، وحتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أنه تقرر فرض حظر التجوال المسائي يومياً بدءاً من الساعة 6:30 مساءً بدلاً من 8:00، اعتباراً من يوم السبت 5 ديسمبر، مشيرا إلى أن إغلاق كافة المحال والمنشآت والقطاعات سيكون بدءاً من 6:00 مساء يومياً.

كما أكد البزم، استمرار منع الأسواق الشعبية الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات الوقائية في الأسواق الاعتيادية، ومنع الازدحام، والمحافظة على إجراءات السلامة والوقاية.

وشدد على أن الأجهزة المختصة ستعمل على زيادة الرقابة وتشديد الإجراءات؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل مقدمي الخدمة في كافة القطاعات والمنشآت.

ونوه إلى استمرار العمل بقرار منع التجمعات بما في ذلك منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.

ودعت الداخلية، المواطنين ومقدمي الخدمة في القطاعات كافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية والإجراءات المتخذة؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، مشددة على أن من يخالف الإجراءات الوقائية سيخضع للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.