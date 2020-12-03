أهلي قلقيلية وهلال أريحا يحققان الفوز في دوري الدرجة الأولى

حقق فريقا أهلي قلقيلية وهلال أريحا، مساء اليوم الخميس، فوزين على شباب العبيدية وبيت فجار، في الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" بكرة القدم.

وفاز فريق أهلي قلقيلية على العبيدية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجامعة الأمريكية في مدينة جنين، رافعا رصيده إلى 13 نقطة في الترتيب الثالث، أما العبيدية فتراجع إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وعلى ستاد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمال القدس المحتلة، فك هلال أريحا عقدة التعادلات وحقق فوزا على بيت فجار بهدفين لواحد.

وبهذا الفوز، قفز الهلال للترتيب السادس برصيد 10 نقاط، فيما لم يتغير الحال على بيت فجار وبقي في قاع اللائحة بالمركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.