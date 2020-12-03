الدولار ينخفض لأدنى مستوى منذ عامين ونصف مقابل العملات

اكد خبراء اقتصاديين، اليوم الخميس، أن الدولار الأمريكي انخفض لأدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح الخبراء، إلى ان المستثمرين يراهنون على أن المزيد من التحفيز الاقتصادي من واشنطن وتوقع البدء في توزيع لقاحات كورونا سيدعمان الأصول العالية المخاطر.

وبيّنوا أن المشرعين الأمريكيين أخفقوا في التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدات جديدة للتخفيف عن الاقتصاد الذي تعصف به الجائحة.

وأشاروا إلى أن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا يحظى بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يكسب قوة دفع.

وبحسب موقع عربي 21، أن المستثمرين يتوقعون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف إذ يواجه الحزبان أيضا موعدا نهائيا في 11 ديسمبر كانون الأول لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتوقف عمل الحكومة.

رئيس الاستراتيجيات لدى نومورا للأوراق المالية، يوجبرو جوتو، قال إن "بريطانيا بدأت التحصين ومن المتوقع أن تفعل الولايات المتحدة ذلك في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن الإصابات بفيروس كورونا قد بلغت ذروتها في أوروبا ويمكن أن يقال المثل عن الولايات المتحدة أيضا.

العملة الأوروبية الموحدة ارتفعت قليلا إلى 1.2119 دولار، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل نيسان 2018، بينما انخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 90.948 واستقر في أحدث تعاملات عند 90.992.

وواصلت العملة الأمريكية تراجعًا مقابل معظم العملات الأخرى، ما عدا الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، إذ تمسك الدولار بارتفاعه مقابل العملة اليابانية عند 104.47 ين.

بينما تداول الدولار الأسترالي عند 0.7409 دولار أمريكي، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 26 شهرا في الجلسة السابقة عقب أن أظهرت بيانات أن اقتصاد أستراليا انتعش بأكثر من المتوقع في الربع الثالث.

أما اليوان الصيني جرى تداوله في التعاملات الخارجية عند 6.5478 للدولار، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام الذي لامسه الشهر الماضي، ليحافظ على قوته بفعل توقعات بأن البيت الأبيض في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيكون عاملا مواتيا على نحو أكبر لنمو اقتصاد الصين.

بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

ووفقًا للموقع، فإن الجنيه سجل في أحدث تداولات 1.3387 بعد تعاملات متقلبة أمس الأربعاء إذ تترقب الأسواق ما إذا كانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيستطيعان التوصل إلى اتفاق تجاري.

وبالنسبة للعملة الرقمية "بتكوين" انخفضت واحدا بالمئة إلى 19043 دولارا، لكنها تظل قرب مستواها القياسي المرتفع البالغ 19918 دولارا الذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي.