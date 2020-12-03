حارس أمن يغرق بالرمال المتحركة في منطقة أثرية بمصر

انتشلت قوات الحماية في محافظة الدقهلية بمصر اليوم الخميس، حارس أمن غرق بالرمال المتحركة بمنطقة "الربع" الأثرية.

وكانت نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة للحارس، الذي تمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال جثته، بعد إزاحة كميات كبيرة الرمال.

وتلقت قوات الأمن إخطارا من حراس أمن منطقة "الربع" الأثرية، يستغيثون فيه من غرق زميلهم، داخل رمال متحركة في حفرة أعلى التل الأثري، ولم يتمكنوا من انتشاله.

وفي ذات الاطار تبين مصرع "عبدالله محمد"، حارس أمن بالمنطقة الأثرية، داخل حفرة من الرمال الموجود أعلى التل.

يذكر أن منطقة " تل الربع" إحدى أهم المناطق الأثرية في محافظة الدقهلية، ومساحتها تزيد عن 230 فدانا، محاطة بسور من الخارج، وتضم الكثير من الآثار، ومنها حكمت مصر القديمة على مدار عقدين من الزمن.