السياحة "الإسرائيلية" توجه 3 نصائح بشأن التعامل مع السياح "الاماراتيين"

توجهت وزارة السياحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بعدة نصائح إلى قطاع السياحة ورجال الاعمال عند الحديث مع السياح القادمين من الامارات .

وأكدت الوثيقة الإسرائيلية مكونة من 29 صفحة، على أن العاملين في قطاع السياحة مدعوون أيضا لعدم الخوض مع الإماراتيين بشأن الأسر الحاكمة في بلدهم، وبشأن السياسات الحكومية المتبعة داخل الإمارات، ومنها طريقة التعامل مع العمال الأجانب.

وانطلقت أولى الرحلات التجارية بين تل أبيب ودبي قبل أسبوع تفعيلا لاتفاق تطبيع العلاقات بين الجانبين والمبرم في سبتمبر/أيلول الماضي.

ونبهت الوزارة، إلى أن الوثيقة، ليست جزءا من سياسة الحكومة "الإسرائيلية"، ولكنها توجيهات بشأن الحساسيات الثقافية، وتستهدف العاملين في شركات السياحة الإسرائيلية الذين يستعدون لاستقبال سياح إماراتيين عندما ترفع القيود المفروضة على السياحة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

وزارة السياحة، أوصت بالحرص على الإشادة بـ "إنجازات الإمارات في الشرق الأوسط" واستعمال عبارة "تمكين النساء" عوض "النسوانية"، وفق إذاعة "إن بي آر" الامريكية.

ولم ترد على طلبه التعقيب على ما ورد في وثيقة السياحة "الإسرائيلية".