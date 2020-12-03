ظريف يؤكد أن "إسرائيل" متورطة في اغتيال فخري زادة

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس بأن: "إسرائيل تقوم بأعمال إرهابية ضد إيران ومن داخلها، وهي متورطة في اغتيال العالم محسن فخري زادة".

وأضاف ظريف: "اغتيال فخري زادة عدوان دولي وما نزال بانتظار تنديد بريطانيا وفرنسا وألمانيا به"

وأوضح بقوله "أننا لن نعيد التفاوض على ما تم التفاوض عليه في الاتفاق النووي"، وقال إن أطرافا أمريكية وأخرى إقليمية سعت لعرقلة المفاوضات النووية.

وقال ظريف في "أننا سنفي بالتزاماتنا في الاتفاق النووي في حال التزام أمريكا وأوروبا بالاتفاق"، مشيرا إلى أنه يجب على واشنطن أن تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي دون شروط.

ولفت إلى أن الغرب يدعم إرهاب الدولة الإسرائيلي، لافتا إلى أن "جيراننا لا يرغبون في السماح "لإسرائيل" بنقل المعركة مع إيران قرب حدودهم".