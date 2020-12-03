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الفنان وليد جاسم يصل كيان الاحتلال الإسرائيلي في إطار التطبيع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:59 - 03 ديسمبر 2020
الفنان وليد يجاسم صل كيان الاحتلال الإسرائيلي في إطار التطبيع الفنان وليد يجاسم صل كيان الاحتلال الإسرائيلي في إطار التطبيع
تقارير
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أعلنت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، أن الفنان الإماراتي وليد الجاسم، وصل كيان الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تعاون فني مع فنانين "إسرائيليين" في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي.

وقال المغني الاماراتي: "أعلنا مؤخرا عن التخطيط لإقامة حفل موسيقي مشترك، لكن لم يتم تحديد موعد بعد بسبب القيود التي يفرضها انتشار فيروس كورونا"، وفق موقع عربي21.

وأدى الجاسم أغنية باسم "أهلا بيك" مع المغني الإسرائيلي مارتزيانو، عقب زيارته أراضي الاحتلال.

وفي أيلول/ سبتمبر وقعت الامارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أمريكية.

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