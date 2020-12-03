دولة أوروبية تعتزم نقل سفارتها من (تل ابيب) إلى القدس المحتلة

قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن "دولة جديدة تعتزم نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة بنقل سفارتها.

وأضاف أن دولة "التشيك ستفتح قريبا مكتب تمثيل دبلوماسي في القدس".

في حين استدعت السلطة الفلسطينية سفير براغ في فلسطين بيتر ستاري، "للاستيضاح منه حول إعلان وزارة الخارجية التشيكية عن افتتاح مكتب تابع لسفارتهم، في مدينة القدس المحتلة.

وطالبت من دولة التشيك، بضرورة التراجع عن هذه الخطوة.

وقررت الإدارة الامريكية في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2019 نقل السفارة الأمريكية من (تل ابيب) إلى القدس المحتلة، وسط حالة من الغضب الشديد بين صفوف الشعب الفلسطيني.