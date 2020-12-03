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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الأرصاد الجوية المصرية تنفي إمكانية غرق بعض المدن خلال الأيام المقبلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:25 - 03 ديسمبر 2020
طقس مصر طقس مصر
تقارير
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نفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية اليوم الخميس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن الأرصاد تحذر من "نوة قادمة وغرق بعض المدن"

وأضافت الارصاد :"هذا الكلام عار تماما من الصحة، و حالة الاستقرار مستمرة حتى إشعار آخر، وأنه يتم إجراء تحديثات خرائط الطقس أول بأول".

وفي ذات الاطار أكد "محمود شاهين" مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد :"تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة على بعض المناطق السلوم ومطروح والإسكندرية".

 

 

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