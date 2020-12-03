الأرصاد الجوية المصرية تنفي إمكانية غرق بعض المدن خلال الأيام المقبلة

نفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية اليوم الخميس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن الأرصاد تحذر من "نوة قادمة وغرق بعض المدن"

وأضافت الارصاد :"هذا الكلام عار تماما من الصحة، و حالة الاستقرار مستمرة حتى إشعار آخر، وأنه يتم إجراء تحديثات خرائط الطقس أول بأول".

وفي ذات الاطار أكد "محمود شاهين" مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد :"تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة على بعض المناطق السلوم ومطروح والإسكندرية".