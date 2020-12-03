البحرين: سنتعامل مع جميع المنتجات القادمة من الضفة المحتلة أنها (إسرائيلية)

قال وزير التجارة والصناعية والسياحية البحريني، زايد بن راشد الزياني، اليوم الخميس، إن "البحرين لن تميّز بين منتجات من (إسرائيل) وتلك المصنوعة في المستوطنات في الضفة الغربية، وستتعامل مع كافة هذه المنتجات على أنها إسرائيلية".

وأضاف الوزير، أن دولته تريد أن تستثمر شركات (إسرائيل) فيها وأن يوقعوا على صفقات مع شركات بحرينية، في إطار التطبيع الموقع بين الجانبين.

وشدّد الزباني، على أنه لن تكون أي قيود على ذلك، وفق موقع 48.

وفي سياق آخر، اطمأن الوزير، حكومة الاحتلال بأنه لا يوجد سبب للسياح "الإسرائيليين" للتخوف من زيارة المنامة، بعد زعم بعض المواقع أن ايران هددهم في قلب البحرين ردًا على اغتيال العالم محسن فخري زاده.

وأشار الزبادي، إلى أن "ما يحدث في الدول المباشرة هو أمر لا سيطرة لنا عليه. وأن الأمن هام وسنعمل مع الإسرائيليين ودول أخر من أجل التأكد من أن المنطقة آمنة. ولدينا حلفاء أكثر من أعداء".

وزار الوزير البحريني، مساء أمس، كيان الاحتلال، في إطار تبادل الزيارات الموقعة عليه في اتفاقيات التطبيع قبل شهرين.