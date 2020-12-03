قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، أربعة شبان فلسطينيين بعد اقتحام الجنود مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن الشبان تصدوا لاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تياسير الواقعة في منطقة الاغوار شرقي الضفة .

وقال مدير نادي الأسير في المدينة كمال بني عودة: إن "قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت كلا من: إياد مثقال أبو محسن، وزاهي أحمد أبو علي، وسلامة عبد الرازق دبك، وغانم محمد أبو محسن، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها".

يشار إلى أن هذه القرية تشهد اعتداءات متكررة من الاحتلال الإسرائيلي بهدف طرد السكان المحليين لتوسعة المستوطنات المقاومة على أراضي المواطنين.