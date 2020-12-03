"حرية" تطالب بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءته بحق ذوي الاحتياجات الخاصة الفلسطينيين

طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة والضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة الفلسطينيين، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي العلاقة، ومواثيق حقوق الإنسان.

ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية، الأمين العام ومجلس حقوق الإنسان بإدانة الجرائم المرتكبة بحق ذوي الاحتياجات الخاصة الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال لوقفها بشكل فورى.

كما وطالب من منظمة اليونيسف بالتدخل الفوري من أجل رفع المعاناة عن ذوي الاحتياجات الخاصة الفلسطينيين خاصةً الأطفال منهم، بما في ذلك توفير الاحتياجات الطبية المساعدة لهم.

وأدانت (حرية) لكل ما يتعرض له ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين، مؤكدةً أن ما يرتكب ضدهم هي جرائم ضد الإنسانية الأمر الذي يستوجب محاسبة قادة الاحتلال عليها.

يشار إلى أن اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام يوافق "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي خصصته الأمم المتحدة في العام 1992 من أجل دعم هذه الفئة من الإنسانية.