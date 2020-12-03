إصابة العالول إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة في سلفيت

أصيب اليوم الخميس، نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول بالاختناق إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة مناهضة للاستيطان في محافظة سلفيت في الضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بان العالول أصيب بالاختناق وأمين سر "فتح" في سلفيت عبد الستار عواد برصاصة مطاطية.

وأوضحت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقم الإسعاف التابعة للجمعية تعاملت مع 32 إصابة برصاص المطاط، و23 إصابة بالغاز في المواجهات الدائرة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في محافظة سلفيت.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها بحق الموطنين الفلسطينيين في كافة انحاء الضفة المحتلة، وتطلق عليهم الرصاص الحي والمطاط وسط اعتقال مئات الشبان.