أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في المستشفيات بأميركا

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الخميس عن تسجيل أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجدّ الذين يتعالجون في المستشفيات في الولايات المتحدة حيث وصل الـ100 ألف مريض، في حصيلة قياسية.

يشار أن السلطات الأميركية تخشى من تفاقم هذا الوضع أكثر، لا سيّما وأنّ عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الولايات المتحدة باتت تزيد عن 150 ألف إصابة.

وأحصت ولاية كاليفورنيا لوحدها أكثر من 20 ألف إصابة بكوفيد-19 أمس الأربعاء، لتصبح الولاية الأميركية التي تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.