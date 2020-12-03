أقوى طريقة عمل كيك الرواني بالزبادي في البيت بكل سهولة تامة ، حيث خصص موقع فلسطين اليوم مقالة حول اعداد الرواني بالزبادي ، ونالت هذه الوجبة شهرة واسعة في الفترة الأخيرة بين المواطنين لعدة أسباب سنتعرف عليها هنا .

كما وفرنا لحضراتكم خطوات اعداد كيك الرواني بالزبادي بحيث يسهل تطبيقها في المنزل ، وعن مكونات الرواني فهي سهلة الحصول عليها ويمكن لاي شخص العثور عليها من المحلات التجارية والأسواق العامة .

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وسنبدأ في المرحلة الأولى في مكونات الرواني بالزبادي ثم الخطوات وهي على النحو التالي :

ابرز مقادير كيك الرواني بالزبادي :

نصف كوب من السميد الخشن أو الناعم.

نصف كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

ثلاث بيضات.

كوب من الزبادي.

كوب من زيت الذرة.

اهم مكونات تزين الرواني بالزبادي :

نصف كوب من الفستق الحلبي الصحيح للتزيين.

نصف كوب من الفستق الحلبي الناعم.

ربع كوب من التمر المفروم.

ربع كوب من الزبيب.

كوب من القشطة.

ربع كوب من المشمش المفروم.

طريقة عمل كيك الرواني بالزبادي :

أولاً: وفي أول مرحلة عمل كيك الرواني بالزبادي/ قم بتنخيل كلاً من: البيكنج باودر والدقيق، ثمّ أضف إليهم السميد، ثم ضع كلاً من: ماء الورد، ماء الزهر، السكر، البيض في الخلاط الكهربائي، ثمّ اخفقهم حتى يصبح الخليط هشاً على سرعة متوسطة.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من المرحلة الماضية، أضف الزيت والزبادي إلى الخلاط، ثمّ اخلطهم، وأضف إليهم خليط السميد على سرعة بطيئة للتأكد من خلطهم جيداً.

ثالثًا: اسكب الخليط في قالب كيك، واخبزهم لمدة خمس وعشرين دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية، ثمّ شرب الكيك بالقطر واتركه حتى يبرد.

رابعًا: وفي آخر خطوة ، وزع القشطة على الكيك، ثمّ انثر فوقها الفستق الحلوي والفواكه وقدمه.

ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا .

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