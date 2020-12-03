داخلية غزة تنشر مخلص إجراءاتها بمتابعة المخالفين لإجراءات "كورونا"

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الخميس، ملخص إجراءات الأجهزة الشرطية بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة، من المحال والمنشآت التجارية والمركبات والمواطنين، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن الشرطة حررت 413 مخالفة لمركبات لعدم ارتداء الكمامة من قبل السائقين والركاب، و116 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجوال المسائي.

وبيّنت أن الشرطة حجزت 58 مركبة أخرى تكررت مخالفتها، كما أوقفت 100 مواطن مخالف لحظر التجوال المسائي، وتوقيع تعهدات بحقهم.

وأشارت إلى أن انها أغلقت 172 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات السلامة، وأوقفت 34 من أصحاب المحال والمنشآت تكررت مخالفاتهم.

ولفت الداخلية، إلى أن الشرطة أجبرت المخالفين على توقيع 48 تعهدات بحق آخرين بعدم تكرارها، كما أنهت 20 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، بينها أفراح وبيوت عزاء.