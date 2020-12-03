شاهد طريقة عمل خلية النحل بالجبن في 10 دقائق

طريقة عمل خلية النحل بالجبن بكل سهولة وفي المنزل ، حيث تزايدت طلبات الأشخاص في الحصول على هذه الحلوى اللذيذة الذي ذاع صيتها في ارجاء الوطن العربي بسبب قوة طعمها لذلك حققت شهرة واسعة وعريقة في المطابخ فيما يفضل تناولها جمبع الفئات العمرية .

وفي هذه المقالة الرائعة ، لقد وفرنا لحضراتكم طريقة عمل خلية النحل بالجبن ، وهي سهلة التحضير حيثُ يقدر مدة اعدادها في المطابخ عشر دقائق .

وعن مكونات خلية النحل فهي متوفرة في الأسواق ويمكن الحصول عليها بكل سهولة تامة وهي رخيصة الثمن ، وتحضيرها لا يحتاج إلى عناء كبير.

ابرز مكونات خلية النحل بالجبن :

5 كوب طحين

½ كوب ماء دافئ

½ كوب زيت ذرة

½ كوب حليب دافئ

2 معلقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

حشوة خلية النحل بالجبن :

500 غرام جبنة بيضاء(جبنة تركية)

رشة حبة سوداء

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

تزيين خلية النحل بالجبن :

صفار بيضة مخفوق مع قليل من الحليب

سمسم أو الحبة السوداء

طريقة عمل خلية النحل بالجبن :

أولاً: في المرحلة الأولى من اعداد خلية النحل بالجبن ، نحضر وعاء كبير ونضع فيه الخميرة، الماء، الحليب والسكر ونخلطهم مع بعض .

ثانيًا: وبعدها نضف 2 كوب من الطحين مع رشة الملح ونحركهم مع بعض ونتركهم عشرة دقائق.

ثالثًا: بعد مرور العشر دقائق نضيف الزيت ونحرك، ثم بقية الطحين ونعجنهم مع بعض حتى يصبحوا عجينة متماسكة ولينة.

تحضير الحشوة خلية النحل بالجبن :

أولاً: فتت الجبنة بالشوكة ونخلطها مع الحبة السوداء والزيت.

ثانيًا: قطع العجينة إلى كرات متوسطة ونحشي كل كرة بحشوة الجبنة ونكورها جيداً بكف اليد.

ثالثًا: دهن صينية مستطيلة أو مستديرة بزبدة أو زيت أو نضع ورق زبدة، نصفّ كل كرة عجين بالصينية على شكل خلية نحل، ندهن سطح كل عجينة بالبيض والحليب، ثم نرش عليها السمسم أو الحبة السوداء.

رابعًا : ادخل الصينية إلى الفرن حتى تتحمر من أعلى وأسفل.

ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا صحيًا .

ويمكن للأشخاص تقديم خلية النحل بالجبن في المناسبات العامة والخاصة والجلسات العائلية ، وتعتبر سهلة البلع والهضم .