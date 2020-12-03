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في ظل منع الزيارات

هيئة الأسرى بغزة تدعو لإدخال احتياجات أسرى غزة الشتوية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:22 - 03 ديسمبر 2020
أسرى داخل السجون أسرى داخل السجون
تقارير
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أكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس في أعقاب لقاءها بعدد من أهالي الأسرى المراجعين في مقر الهيئة بغزة على أهمية حل إشكالية الزيارات وتعويضها بلقاء عبر الفيديو كونفرنس بوساطة الصليب الأحمر على غرار سياسة الاحتلال مع الأسرى في موضوع المحاكم، وإدخال الملابس الشتوية والأغطية والأحذية مع دخول فصل الشتاء.

وحذرت لجنة ادارة الهيئة بغزة من استمرار منع ادخال احتياجات الأسرى، ورفض إدارة مصلحة السجون ومعتقلات الاحتلال من تزويدهم بوسائل التدفئة والاحتياجات الخاصة في فصل الشتاء.

 ودعت اللجنة منظمة للصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية للشروع فورا في توفير ما يلزم للأسرى من مستلزمات شتوية تقيهم برد الشتاء في السجون والمعتقلات، وتحميهم من الامراض المترتبة على ذلك.

واكدت اللجنة على أن الزيارات حق أساسي وإنساني كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأدنى مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان.

من جانبه اعتبر  رئيس اللجنة  الاخ حسن قنيطة، أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية.

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