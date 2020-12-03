طائرة مسيَّرة للمقاومة اللبنانية تخترق اجواء الجليل المحتل





أعلن الاعلام الحربي المركزي التابع للمقاومة الاسلامية في لبنان اليوم الخميس، أنه وفي اليوم الثاني من مناورة جيش الاحتلال الاسرائيلي والتي سميت ب"السهم الفتاك" على الحدود الشمالية وفي ذروة استنفار الاحتلال، تمكنت طائرة استطلاع مسيَّرة تابعة للمقاومة اللبنانية من اختراق أجواء فلسطين المحتلة فوق منطقة الجليل.

وأشار الاعلام الحربي أن بعد انتهاء المهمة عادت الطائرة المسيرة إلى قاعدتها في لبنان، من دون أن تكتشفها رادارات الجيش الإسرائيلي، لافتا أن قناة «المنار» ستبث في الحلقة الأخيرة من سلسلة «أسرار التحرير الثاني»، مساء غد مشاهد التقطتها طائرة الاستطلاع اللبنانية.

وأوضح أنه كان من بين أهداف المناورة الاسرائيلية منع منظومات طائرات "الدرونز" من أي نوع وأي حجم من تجاوز الحدود ورغم ذلك حدث ما لم يكن متوقع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في 25 تشرين الأول الماضي، تنفيذ مناورة ضخمة على مدى خمسة أيام أسماها «السهم الفتّاك»، حاكت حرباً متعدّدة الجبهات، خصوصاً على «الجبهة الشمالية» مع لبنان وسوريا، وبين أهدافها الرئيسية «هزيمة حزب الله»، ورافقت المناورة حركة نشطة للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية.