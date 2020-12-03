قريبا اطلاق ميزة "فيسبوك نيوز"

من المتوقع أن تبدأ شركة فيسبوك بالدفع لناشري الأخبار في المملكة المتحدة مع بداية الشهر المقبل، مع إطلاقه ميزة «فيسبوك نيوز»، التي تقوم بتبويب الأخبار وهي مخصصة فقط لمستخدمي الهاتف.

وأوضح الموقع الأزرق أنه سيقوم بالدفع للناشرين، مقابل المحتوى، وسيعطي الأولوية للتقارير الأصلية، وكشف عن عدد من المواقع الإخبارية البريطانية التي قامت بالتوقيع على اتفاقية معه، من بينها:-

مجموعات صحافية كـ«غارديان ميديا»

دور نشر والشركة الإعلامية العملاقة JPI Media

مع توقعه لانضمام المزيد من الناشرين. ومعلوم أن هذه الميزة انطلقت في الولايات المتحدة الأميركية أخيراً، وأظهرت أن 95%، من حركة المرور إلى «فيسبوك نيوز» هم من القراء الجدد، ولم يتفاعلوا من قبل مع المنصات الإخبارية سابقاً.

وراهن فيسبوك على هذه الحركة كونها ستزيد من عملية ولوج الجمهور اليه، في وقت تمثل فيه مساحة الأخبار على منصته فقط 4%.

وتأتي هذه الخطوة، بعد احتدام الجدل بين فيسبوك والمواقع الإخبارية، التي اتهمته بالإفادة من المحتوى الذي تقدمه، وفي وقت شجع فيه الموقع الأزرق هذه المنصات على استخدام المقالات الفورية الخاصة التي تحدّ من الإعلانات والعوائق الأخرى التي عادة ما تكون على الموقع الإلكتروني، إضافة الى حثه اياها على القيام بخطوات أخرى كي تستقطب القراء.