الكشف عن صفقة أولية لانهاء الازمة الخليجية مع قطر

كشفت وسائل إعلام أميركية اليوم الخميس 3-12-2020 عن قرب التوقيع على صفقة أولية بين المملكة السعودية ودولة قطر تُنهي الازمة الخليجية التي بدأت منذ 3 سنوات.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ" أن الصفقة تتم بجهود الادارة الأمريكية لرأب الصدع بين الدولتين الخليجيتين، مؤكدة أن الصفقة فقط بين قطر والسعودية ولا تشمل الدول الثلاث المتبقية التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في حزيران 2017، وهي مصر والإمارات والبحرين.

وبحسب مصدرين للوكالة الأمريكية، فإن التقارب بين الرياض والدوحة سيشمل على الأرجح "إعادة فتح الأجواء والحدود البرية وإنهاء الحرب الإعلامية"، وغير ذلك من الخطوات لبناء الثقة ضمن خطة مفصلة لاستعادة العلاقات تدريجيا.

من جهة أخرى، نقلت قناة "الغد" الفضائية، عن مصادر صحفية، قولها: "إنه من المقرر عقد قمة خليجية في المملكة العربية السعودية قريبا بحضور أمير قطر"، مضيفة أن المصالحة المتوقعة سوف ترتكز على اتفاق عام 2014 على أساس وضع آليات محددة لتنفيذ الاتفاق.

يذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين فرضت حظرا جويا وبحريا وبريا على قطر منذ حزيران 2017، لاتهامها بالتقرّب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة.