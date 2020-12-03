4 حالات وفاة و827 اصابة بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 3-12-2020 تسجيل 4 حالات وفاة و827 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب اليوم، أنها أجرت فحصًا مخبريًا لنحو 2575 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية أظهر اصابة 827 اصابة بالفيروس (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الاصابات النشطة في القطاع إلى 10321 اصابة.

وأشارت إلى أن اجمالي عدد حالات الوفاة في قطاع غزة بعد تسجيل 4 حالات جديدة وصل إلى 122 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في شهر مارس 2020.

وحول عدد المتعافين لفتت الوزارة إلى أنها سجلت تعافي 502 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين منذ مارس الماضي إلى 12580 حالة

وعن الحالات الخطرة في القطاع والحالات التي تحتاج الى رعاية طبية في المستشفيات أوضحت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة والحرجة وصل إلى 140 حالة خطيرة و333 حالة تحتاج إلى رعاية داخل اسوار المستشفى.