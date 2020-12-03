غانتس يرد على نتنياهو: انتهت الرحلة وحان وقت الافعال

رد رئيس حزب ازرق ابيض بيني غانتس مساء أمس الاربعاء على اتهامه من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالوقوف وراء فشل الحكومة وحل الكنيست والمسؤولية الكاملة لجر "الكيان" لانتخابات جديدة.

وقال غانتس وفقًا لموقع واللا نيوز العبري: "يا نتنياهو انتهى وقت المناورات، انتهت رحلة التستر والأكاذيب وحان وقت اختبار الأفعال".

وأوضح غانتس بأن الانهيار الاقتصادي الذي تعرضت له "إسرائيل" خلال انتشار فيروس كورونا يؤكد أن نتنياهو خسر المعركة".

واتهم غانتس، نتنياهو في أزمة الحكومة قائلًا: "نحن جميعًا نعرف الحقيقة، أنت أيضًا - لو لم يكن هناك قضاء، لكانت هناك ميزانية لو لم يكن هناك قضاء، لكانت هناك حكومة عاملة لو لم يكن هناك قضاء، لكانت الوحدة المسؤولية تقع عليك وعلى عاتقك فقط".