وزارة الداخلية: فرض الاغلاق الشامل بالضفة بات قريبا

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في رام الله غسان نمر أن فرض الاغلاق الشامل في كافة محافظات الضفة بات قريبا في ظل زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا وعدم التزام المواطنين بالإجراءات السلامة العامة.

وقال المتحدث نمر في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس: "إن ما يحدد الإغلاق الشامل هو طبيعية الإصابات وعددها وانتشارها في الشارع بشكل كبير، وما يحدث الأن هو انتشار كبير جدا وهو ما أضطر المحافظين إغلاق مدن وبلدات لأيام".

وأشار نمر إلى أن الحكومة تدرس وضع الإصابات أسبوعيا، وترفع التوصيات بناء على منحنى الإصابات.

ولفت نمر، إلى أن قرار الإغلاق الجزئي الساري حاليا ينتهي في 13 ديسمبر/ كانون أول الحالي، ولكن إذا كان منحنى الإصابات في تصاعد كبير يمكن أن يتخذ قرارا بالإغلاق الشامل قبل انتهائه.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت ابتداء من 29 نوفمبر/ تشرين ثاني الفائت فرض إغلاق جزئي يوميا بعد الساعة السابعة مساءا، وإغلاق كامل يومي الجمعة و السبت لمدة 14 يوما.