اللجان الطبية تكشف عدد اصابات كورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت اللجان الطبية المنتشرة في قطاع غزة مساء يوم أمس الاربعاء، انها سجلت نحو 827 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت اللجنة، خلال الدورة المسائية، بأن الحالات توزعت في محافظات غزة على النحو التالي:

عدد اصابات فيروس كورونا يوم الاربعاء في محافظة غزة سجلت 404 إصابة

عدد اصابات فيروس كورونا يوم الاربعاء في المحافظة الوسطى: 108 إصابة

عدد اصابات فيروس كورونا يوم الاربعاء في محافظة خانيونس: 110 إصابة

عدد اصابات فيروس كورونا يوم الاربعاء في محافظة رفح 68: إصابة

عدد اصابات فيروس كورونا يوم الاربعاء في محافظة الشمال: 137 إصابة