ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اللجان الطبية تكشف عدد اصابات كورونا خلال 24 ساعة الماضية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:02 - 03 ديسمبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت اللجان الطبية المنتشرة في قطاع غزة مساء يوم أمس الاربعاء، انها سجلت نحو 827 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت اللجنة، خلال الدورة المسائية، بأن الحالات توزعت في محافظات غزة على النحو التالي:

عدد اصابات فيروس كورونا يوم الاربعاء في محافظة غزة سجلت 404 إصابة

عدد اصابات فيروس كورونا يوم الاربعاء في المحافظة الوسطى: 108 إصابة

عدد اصابات فيروس كورونا يوم الاربعاء في محافظة خانيونس: 110 إصابة

عدد اصابات فيروس كورونا يوم الاربعاء في محافظة رفح 68: إصابة

عدد اصابات فيروس كورونا يوم الاربعاء في محافظة الشمال: 137 إصابة

الأكثر مشاهدة

متعلقات