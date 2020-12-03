اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 3/12/2020، حملة اعتقالات بالضفة المحتلة والقدس.

واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بيت لحم، وشقيقين من العيزرية.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت: عدي عصام ابو نصار (22 عاما)، وليث كريم الأطرش (18 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمد ناصر ابو شيخة (21 عاما)، من مدينة بيت جالا، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين من منطقة المشروع.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين سامر وإبراهيم محمد ابراهيم الكالوني، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.