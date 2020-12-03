تشهد أسعار الخضروات في غزة اليوم الخميس 3-12-2020 بحثًا مكثفًا عبر محركات البحث في جوجل لا سيما من الغزيين على وجه التحديد.

ويأتي اهتمام الغزيين في البحث عن اسعار الخضروات اليوم الخميس باعتبار وجود الخضروات في البيوت أمرًا اساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه لما تقدمه من فوائد كبيرة للإنسان.

وجاء أسعار الخضروات في غزة اليوم الخميس 3-12-2020

الطماطم (البندورة) 3 شيكل للكيلو

البطاط 3.5 شيكل للكيلو

كرتونة البيض 10 شيكل

البصل 4 شيكل للكيلو

الخيار 2 شيكل للكيلو

الجزر 2 شيكل للكيلو

راس الزهرة –كرونب- 3 شيكل

الفلفل الاخضر 3 شيكل للكيلو

الكوسا 3.5 شيكل للكيلو

الليمون 2 شيكل للكيلو

الافوكادو 6.5 شيكل للكيلو