سعر الدجاج اليوم الخميس 3-12-2020 في اسواق قطاع غزة

يشهد سعر الدجاج اليوم الخميس 3-12-2020 في أسواق قطاع غزة بحثًا مكثفًا عبر محركات البحث في جوجل لا سيما من الغزيين على وجه التحديد.

ويأتي اهتمام الغزيين على البحث عن اسعار الدجاج والخضروات اليوم الخميس بسبب أن غدًا هو يوم الجمعة الذي يعتبر يوم اجازة رسمي في فلسطين.

ويهتم الكثيرون بأسعار الدجاج لأن الكثيرون يعتبرون أن الوجبة الرئيسية بعد ظهر الجمعة هي الدجاج والأرز.

وجاءت اسعار الدجاج اليوم الخميس على النحو التالي وفقًا لاتفاق جرى بين مروان الحلو نقيب مربي الدواجن في قطاع غزة، ورئيس الجمعية الزراعية النقابية للفقاسات والدواجن والأعلاف، توفيق بكرون.

وينص الاتفاق على توزيع الدواجن للمواطنين بسعر 9.5 شيكل، ويتم تحميل الدواجن من المزارع بسعر 8.5 شيكل، فيما يحصل الموزع على 3 أغورات للكيلو بسعر 8.8 شيكل فقط.