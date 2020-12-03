يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الخميس 3/12/2020، ارتفاعاً في السوق المحلي والمالي مع تراجع الدولار الأمريكي.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر أسعار الذهب بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

سعر جرام الذهب

ويهتم فئات كبيرة من المواطنين بأسعار الذهب في فلسطين، كالمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، بالإضافة المستثمرين في فلسطين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم بأسواق المال بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 194.22 شيكل $59.04

سعر الذهب عيار 22 178.03 شيكل $54.12

اسعار الذهب عيار 21 169.94 شيكل $51.66

اسعار الذهب عيار 18 145.66 شيكل $44.28

سعر الذهب عيار 14 113.29 شيكل $34.44

سعر الذهب عيار 12 97.11 شيكل $29.52

اسعار أوقية الذهب 6,040 شيكل $1,836

اسعار جنيه الذهب 1,360 شيكل $413.30

اسعار كيلو الذهب 194,215 شيكل $59,042

متوسط سعر الذهب في فلسطين اليوم الأيام السابقة بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 ديسمبر 193.49 169.30 145.12 112.87 96.74

1 ديسمبر 191.98 167.99 143.99 111.99 95.99

30 نوفمبر 188.86 165.26 141.65 110.17 94.43

29 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

28 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

27 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

26 نوفمبر 193.47 169.29 145.11 112.86 96.74

25 نوفمبر 193.10 168.96 144.83 112.64 96.55

24 نوفمبر 193.68 169.47 145.26 112.98 96.84

23 نوفمبر 198.00 173.26 148.51 115.50 99.00