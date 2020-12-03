رام الله: قرار هام بخصوص آلية خصم قروض التأمين والمعاشات

قررت هيئة التقاعد الفلسطينية، خصم قسط شهر نوفمبر/ تشرين ثاني من القروض المستحقة للتأمين والمعاشات على الموظفين، وتأجيل باقي القروض المستحقة، واستقبال طلبات قروض جديدة.

وأوضح رئيس هيئة التقاعد د. ماجد الحلو، في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حول آلية خصم القروض المستحقة على الموظفين للتأمين والمعاشات، أنه تقرر خصم قسط القرض عن شهر نوفمبر/ تشرين ثاني للتأمين والمعاشات.

وبين الحلو، أنه سيتم ترحيل أقساط القروض للأشهر التي مضت لآخر فترة القرض.

وذكر الحلو، أن الهيئة صرفت خلال الفترة الماضية رواتب المتقاعدين شهرياً بشكل كامل، فيما صرفت قروضاً لحالات خاصة بجزء قليل، فيما سيتم استئناف طلبات القروض اعتباراً من الشهر الحالي.

وكشف الحلو، أن قيمة القروض الشهرية في الوضع العادي كانت تبلغ 7-8 مليون شيكل شهري، فيما أنه تم صرف فقط 3 مليون شيكل لعدد قليل خلال الفترة الماضية.