حماس توضح العقدة الاساسية في جولات المصالحة

قالت حركة حماس مساء أمس الأربعاء: "إن ‏العقدة الأساسية في كل جولات المصالحة، هي أن قيادة حركة فتح ترى في المصالحة، فرصة لتعزيز تفردها بالمؤسسات الفلسطينية، وليست محطة لبناء شراكة وطنية جادة".

وأضافت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تغريدة عبر (تويتر): أنه "حينما تتخلى قيادة فتح عن منهجية التفرد، سيكون المجال مفتوحاً لمصالحة حقيقة، وإعادة بناء مؤسسات شعبنا عبر انتخابات شاملة، تمثل إرادة كل الفلسطينيين".

وكان المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، قال اليوم الأربعاء: "إن تصريحات حركة حماس، التي جاءت على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية، محاولة لخداع الرأي العام، مؤكداً أن "فتح ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في اسطنبول".

وأضاف، أن فشل حوار القاهرة، كان قبل إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ عن عودة مسار العلاقة مع "إسرائيل".