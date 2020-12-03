د. أبو وردة: الوضع الصحي بغزة سيئ وكل بيت سيكون فيه مصاب "كورونا" وطالبنا بالإغلاق الشامل

أكد مستشار وزيرة الصحة لقطاع غزة د. فتحي أبو وردة، اليوم الخميس 3/12/2020، أن كل بيت في قطاع غزة من المحتمل أن يكون فيه مصاب بفيروس كورونا، لافتاً إلى تصاعد غير مسبوق في المنحنى الوبائي.

وأوضح د. أبو وردة في حديث لإذاعة صوت فلسطين تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حول الحالة الوبائية في قطاع غزة، أن الوضع بات سيئاً ويزداد سوءاً.

وأفاد أبو وردة، أن عدد الإصابات اليوم بات أكثر من أمس، وهناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بالنسبة لعدد المسحات، بالإضافة لارتفاع في عدد الوفيات على الرغم أنه يعد أقل من الموجودة عالمياً.

وقال أبو وردة:" إن ما يُثير القلق والخوف في قطاع غزة من الوضع القادم، أن الأيام القادمة ستكون أجواء باردة، وبات كل بيت مصاب بكورونا في قطاع غزة."

وحول عدد الفحوصات والإصابات، بين د. أبو وردة أن الفحص اليومي يبلغ من 2000 إلى 3000 سحب يومياً، فيما بلغت الإصابات من 700 إلى 800 أكثر، أي أن ربع المسحات تكون مصابة.

وحول إمكانية الإغلاق لتفادي تفاقم الأمر، أوضح مستشار وزيرة الصحة أن كل قطاع غزة مناطق حمراء، مضيفاً:" طالبنا بإغلاق المناطق الحمراء، ولكن بات كل قطاع غزة مناطق حمراء".

وأضاف:" طالبنا الجهات المختصة بأخذ القرار الشامل والكامل لمدة 14 يوم، كونها الوسيلة الوحيدة للتخفيف من حدة الإصابات، وتخفيف الإصابات في المستشفيات، والمصابين في العناية المركزة."