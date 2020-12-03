الأمم المتحدة تصوت بأغلبية على سيادة سوريا للجولان المحتل

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء بالأغلبية الساحقة على سيادة الدولة السورية على منطقة الجولان المحتل واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان باطلة ولاغية.

ووفقًا لبيان صادر عن الجمعية العامة فإن 88 دولة صوتت لصالح مشروع القرار بينما اعترضت 8 دول والاحتلال الإسرائيلي وامتنعت 62 دولة عن التصويت.

ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي السلطة القائمة بالاحتلال بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وأن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان ولا سيما القرار رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار الاحتلال فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني دولي.

وأعاد القرار التذكير بأن جميع الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وأن ليس لها أي أثر قانوني ولا سيما إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان وكل الإجراءات الأمريكية الأحادية المتصلة بالجولان السوري المحتل.

ويطلب القرار مجدداً من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.