طقس فلسطين: أجواء باردة وغداً تسقط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين اليوم الخميس 2020/12/03: صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/12/04: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة،وفي ساعات الليل يبدأ تأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي لذا تكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ،والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/12/05: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ،والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأحد 2020/12/06: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.