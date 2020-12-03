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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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روسيا تعلن عن انتاج 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

  • فلسطين اليوم - نوفستي
  • 00:11 - 03 ديسمبر 2020
لقاح كورونا سبوتنك لقاح كورونا سبوتنك
تقارير
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أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن روسيا ستتمكن شهريا من إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بحلول شهر مارس المقبل.

وقال دميترييف خلال دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: "نعتقد أننا سنتمكن من زيادة الإنتاج بشكل ملموس، وبحلول مارس سنقوم بإنتاج ما لا يقل عن 30 مليون جرعة في الشهر... ونحن نتوقع أحجاما أكثر بكثير من ذلك، لكن هذه هي تنبؤاتنا حتى الآن".

وأشار إلى أن روسيا تعمل مع العديد من الشركاء على زيادة الإنتاج.

وأكد أنه من المخطط البدء بتصدير اللقاح إلى الخارج بعد تلبية الطلب في السوق الداخلية. وقد تلقت روسيا طلبات لتوريد أكثر من 1.2 مليار جرعة من أكثر من 50 دولة.

وأضاف أن اللقاح سيصنع في الهند والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

وقد جاء ذلك أثناء حفل تقديم اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" في الأمم المتحدة على هامش الدورة الخاصة للجمعية العامة.

المصدر: نوفوستي

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