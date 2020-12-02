عدم الالتزام بالاجراءات.. الشرطة تغلق قاعتين أفراح في جنين

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إغلاق قاعتين أفراح في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضحت الشرطة، أنها حررت 111 مخالفة بحق أشخاص في جنين، بسبب عدم الالتزام بالتعليمات المتبعة.

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة اليوم/ تسجيل 16 حالة وفاة و2188 إصابة جديدة بكورونا و1051 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واشارت الكيلة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية " الخليل (2)، نابلس (2)، رام الله والبيرة (2)، ضواحي القدي (1)، طولكرم (1)، جنين (1)"، و7 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأفادت بأنه تم تسحيل حالات تعافي على النحو التالي: الخليل (139)، جنين (81)، نابلس (127)، طولكرم (45)، رام الله والبيرة (140)، طوباس (71)، سلفيت (49)، قلقيلية (33)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (355).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (224)، نابلس (321)، بيت لحم (200)، قلقيلية (70)، رام الله والبيرة (174)، جنين (151)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (97)، طولكرم (94)، طوباس (36)، ضواحي القدس (70)، قطاع غزة (735).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت إلى أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.