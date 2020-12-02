تغريم ميسي بسبب خلع قميصه تحيةً لماردونا

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد اللاعب الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، تغريمها اللاعب ليونيل ميسي بسبب خلعه قميصه تحية للراحل لدييغو مارادونا.

وبحسب اتحاد كرة القدم الاسباني، فإن لجنة المسابقات غرمت ميسي 600 يورو.

وفي مباراة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني الأحد، خلع ميسي قميصه، ليكشف تحته عن قميص مارادونا. وفاز برشلونة بأربعة أهداف.

بعد المباراة، نشر ميسي صورة لتحيته إلى جوار صورة قديمة لمارادونا مرتديا القميص نفسه، وكتب "وداعا، دييغو،" بالإسبانية. توفي مارادونا الأسبوع الماضي عن ستين عاما.

وغرم الاتحاد الاسباني، نادي برشلونة 180 يورو، بسبب خلع ميسي قميصه، في حين، يمكن للنادي وميسي الطعن في القرارين.

وبتاريخ 25-11-2020، اعتبر نادي "نابولي" الإيطالي لكرة القدم أن وفاة نجمه السابق دييغو أرماندو مارادونا "ضربة مدمرة" للمدينة والنادي.

وقال المتحدث باسم النادي نيكولا لومباردو: "نحن في حداد... نشعر وكأننا ملاكم خرج من منصبه. نحن مصدومون".

ولعب مارادونا مع "نابولي" بين عامي 1984 و1991، وساعد المدينة على الفوز بأول لقب لها في الدوري الإيطالي.