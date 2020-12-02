الاحتلال يتسلم أول سفينة ألمانية لحماية الغاز

تسلمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أول سفينة صواريخ من مجمل أربع سفن ألمانية الصنع من نوع "ساعار 6 "، كان الاحتلال قد اشتراها قبل حوالي خمس سنوات، وذلك خلال مراسم أجريت في ميناء حيفا.

وبحسب الاعلام العبري، فإن مهمة هذه السفن الحربية ستكون حماية منصات الغاز والمياه الاقتصادية التابعة لإسرائيل.

وقال قائد سلاح الجو الميجر جنرال ايلي شارفيت أن السفن الجديدة ملائمة للدفاع عن الموارد الطبيعية الكبيرة التابعة لاسرائيل.

يشار إلى أن سفن الصواريخ من نوع ساعار مجهزة بأجهزة رادار متطورة وبمنظومات سلاح حديثة تشمل صواريخ بحر- بحر متقدمة وصواريخ أخرى لاعتراض الهجمات الصاروخية.

ويشار إلى أن هناك أربعة حقول غاز بحرية تم اكتشافها في المياه الإقليمية وأن هناك اتفاقات وقعتها "إسرائيل" مع كل من قبرص واليونان ومصر لتصدير الغاز الطبيعي.