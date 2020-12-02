نقل أمير سعودي في الرياض من فيلا إلى مكان سري

ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أن البرلماني الأوروبي كشف أن احد الامراء السعوديين المحتجزين في الرياض نقل إلى مكان سري لم يكشف عنه.

وأوضحت الوكالة الدولية، إن الأمير السعودي المحتجز سلمان بن عبد العزيز نُقل من فيلا تخضع لحراسة في العاصمة الرياض إلى "موقع لم يكشف عنه".

واطلعت الوكالة على رسالة بعث بها مارك تاربيلا إلى السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي، وتفيد بأن الأمير ووالده نقلا من الفيلا "إلى موقع لم يكشف عنه".

وجاء في الرسالة، "من الواضح أن حرمانهما الحالي من الحرية تعسفي ويصل إلى حد انتهاك الالتزامات المحلية والدولية للسعودية".

وأكملت "فرانس برس" نص الرسالة، "أحثكم على مطالبة الحكومة السعودية بالكشف الفوري عن مكان الأمير سلمان ووالده عبد العزيز بن سلمان."

وكانت السعودية قد احتجزت الأمير سلمان بن عبد العزيز (37 عامًا)، قبل ثلاثة سنوات، بتاريخ يناير 2018، ضمن حملة الاعتقالات التي شهدتها عائلة آل سعود الحاكمة، على يد ولي العهد محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن نقل الأمير "يعكس تحدي المملكة للضغوط الدولية لإطلاق سراحه وإمكان إعادة التدقيق في سجل حقوق الإنسان الخاص بها مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن."