مصر تقرر فتح معبر رفح ثلاثة أيام اسبوعياً بدءًا من منتصف ديسمبر

قررت السلطات المصرية السماح باستمرار فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك بدءا من منتصف ديسمبر، وفقا لمصدر بالمعبر لموقع سكاي نيوز.

وبحسب المصدر، فإن قرار فتح المعبر جاء طبقا لتنسيق جرى بين السلطات المصرية والسلطة الفلسطينية المتمثلة في سفارة فلسطين بالقاهرة، بمقتضاه يعاد فتح المعبر البري بشكل متواصل أسبوعيا لعبور جميع المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين.

وأوضح أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري اعتبارا من الثامن من شهر ديسمبر الجاري، وأنه تم إخطار الجانب الفلسطيني للاستعداد.

هذا ولم يعلن أي مصدر فلسطيني رسمي حتى الآن رسمياً عن النبأ.

يشار إلى أن معبر رفح البري هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي، ومنذ جائحة فيروس كورونا تعذر انتظام فتحه امام حركة الفلسطينيين في كلا الاتجاهين.