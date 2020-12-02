الرئيس عباس: اتفقنا مع الدول والمعنيين بتوفير لقاح كورونا

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "اتفقنا مع الدول والجهات المعنية لتوفير لقاح فيروس كورونا بأعداد كبيرة لعلنا نستطيع أن نقي أنفسنا شر هذا الوباء".

وأضاف في كلمة متلفزة وجهها لأبناء شعبنا، مساء اليوم الأربعاء، "أعطيتُ تعليماتي للحكومةِ للقيام بالإجراءات الضرورية لكسر هذا المنحنى العالي للإصاباتِ مهما كان الثمن".

وتابع: "إننا اليوم نواجه وضعا مستَجدا خطيرا للغاية، وقدْ يعتقدُ البعضُ أنهُ لمْ يعدْ بمقدورِنا الصمودُ أمامَه، لكنَّ الحقيقةَ والواقعَ هو أننا نستطيعُ إذا ما اتخذْنا الإجراءاتِ اللازمةَ وبشكلٍ جماعي وصارم منَ الدولةِ والشعبِ على حدٍ سواء"، مؤكدا نجحْنا إلى حد كبير في الحدِ منْ انتشارِ الفيروس على نطاقٍ واسع.