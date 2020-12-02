اضبط تردد قناة بوكس موفيز Box Movies الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، حديثًا تزايدت عمليات بحث متابعي قناة بوكس موفيز من جميع انحاء العالم على الانترنت خاصة موقع جوجل الشهير من اجل الحصول على التردد الجديد ، وحققت الفضائية الرائدة انجاز عدة في الفترة الاخيرة سنتعرف عليها في هذه المقالة .

وأيضًا في هذه المقالة ، سنتعرف على تردد قناة بوكس موفيزBox Movies حيث تبث القناة الرائعة أقوى المسلسلات والأفلام العالمية الأجنبية ، ولمشاهدة شاشة القناة تابع المقالة حتى النهاية.

ونالت قناة بوكس موفيز Box Movies إعجاب الملايين المشاهدين ، حيثُ سجلت الفضائية ملايين المشاهدات على شاشتها في اليوم الواحد ، وهذا يعود إلى قوة محتوها .

واستطاعت قناة بوكس موفيز في الفترة الأخيرة ، أن تنافس العديد من القنوات في مجال مشاهدة الأفلام القوية والعالمية ، ومن مزايا القناة انها تقدم وتعرض الأفلام الأجنبية مترجمة .

مؤخرًا، فتحت قناة بوكس موفيز صفحة جديدة لها منصة فيسبوك فيما يتابع القناة على هذا الحساب ملايين المستخدمين من انحاء العالم.

وتعرض أيضًا أحدث الافلام وجدول الأفلام الذي يتم عرضه بشكل يومي من خلال الصفحة الرسمية على الفيس .

وتبث القناة مجانًا ومفتوحة بدون اشتراك أو تشفير ، حيث إنها يتم بث الأفلام 24/7 انقطاع ، علمًا أنها استطاعت أن تحقق مشاهدات عالية جدًا في اليوم الواجد، تحديدًا من الدول العربية.

ويتم تنزيل تردد القناة المشهورة تحت اسم C1 Action ، القناة التي توقفت مؤخرًا عن بث أفلام كايرو وان أكشن.

تردد قناة تردد قناة بوكس موفيز Box Movies الجديد 2021 :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12563

معدل الترميز : 27500

القطبية : رأسي V

اشم القناة على الرسيفر : Box Movies

تعرف على جدول قناة بوكس موفيز Box movies لمشاهدة لأفلام الأجنبية :

أولاً: يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة سلاسل الافلام الاجنبية الرائعة عبر القناة مثل سلاسل افلام مارفل ، سلسلة افلام هارى بوتر ، سلسلة افلام الاكشن و الاثاره الرائعه BatMan وغيرها العديد

ثانيًا: تبث القناة علي النايل سات تحت شعار WORLD OF MOVIES .

ثالثًا: تختار القناة أفلامها بعناية من أجل إسعاد محبي الافلام العالمية من الجمهور العربي .

رابعًا: تعرض قناة Box movies الجديدة أحدث وأقوي الافلام العالمية بشكل مجاني ومفتوح للمشاهدين في مصر والعالم العربي .

خامسًا: تبث القناة أفلام أجنبي متنوعة حيث تهتم بافلام الاكشن ، افلام الدراما و الكوميدية ، افلام مصاصي الدماء والرعب ، الافلام الرومانسية بالاضافة الي افلام الخيال العلمي .