الأوقاف تغلق مسجدين في رفح والشمال وتُعيد افتتاح آخر في خانيونس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مسجدين في محافظتي رفح والشمال، فيما أعادت فتح مسجد آخر في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الأوقاف، خلال الإيجاز الخاص بفتح وإغلاق المساجد، أنها قررت إغلاق مسجد السنة في رفح، والحسانية في مخيم جباليا، وإعادة فتح مسجد آمنة بنت روقة في بلدة القرارة.

اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة 7 مواطنين بالإضافة لإصابة (735) آخرين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزرة في موجزها اليومي، أنها أجرت 2678 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت ( 735 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت 7 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الوفيات 118 حالة وفاة، ، وتعافي 355 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 22196 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 10000 حالة، واجمالي المتعافين 12078 حالة .

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 311 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 133 حالة