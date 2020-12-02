عكرمة صبري يستنكر اعتداء الاحتلال على مقبرة اليوسفية

استنكر رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس د. عكرمة صبري، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المقبرة اليوسفية، مؤكداً على ضرورة وقف الاحتلال بشكل فوري من اعتداءاتها على مقابر المسلمين في القدس المحتلة.

وأوضح صبري، أن ما جرى يمس بقدسية المقبرة الإسلامية وما فيها من قبور الشهداء والصحابة. لافتاً إلى أن ما يقوم به الاحتلال يهدف لتغيير وجه المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية، وإضفاء الطابع اليهودي عليها.

وشدد على أن الاحتلال باعتداءاته على مقابر المسلمين تجاوز كل القوانين الدولية والأعراف، ولا يجوز له تغيير أي طابع لأي مدينة يتم احتلالها.

وأكد أن القدس بما تحتوي من مقدسات وعلى رأسها المسجد الاقصى هي أمانة في أعناق المسلمين وشانها كـ "مكة" و"المدينة المنورة" ولا بد من العمل على إنهاء الاحتلال عنها.