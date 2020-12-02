تردد قناة مدرستنا التعليمية الجديد 2020 على نايل سات و موعد الدروس

تردد قناة مدرستنا التعليمية الجديد 2020 في مصر على القمر الصناعي نايل سات ، وتزايدت عمليات بحث الأهالي والطلبة المصريين على تردد القناة خاصة على محرك جوجل الشهير ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن تأسيس قناة مدرستنا وتعد الان من افضل القنوات.

وحرصنا في هذه المقالة على نشر تردد قناة مدرستنا 2020 ، مؤخرًا ، وقد صنفت الفضائية كأقوى قنوات تعليمية في مصر في شرح الدروس والمناهج التعليمية عن بعد أن أجبرت أزمة جائحة فيروس كورونا الطلبة الجلوس في البيوت ألغت التعليم الوجاهي حرصًا على صحة الطلبة من الإصابة .

وتحدد قناة مدرستنا جدول دراسي لتعليم الطلاب، ابتداء من الصف الرابع الابتدائي للصف الثالث الإعدادي، بعدما تم تحديد جدول المواعيد الدراسي بالمدارس، والذي كان 48 ساعةٍ في الأسبوع فقط .

وبات الاعتماد الطلبة على القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية المخصصة بوزارة التربية والتعليم في مصر في تعليم وفهم دروسهم وفصولهم الدراسية بما فيها قناة مدرستنا بسبب الجائحة العالمية .

وتبدأ قناة مدرستنا في شرح المواد للمرحلتين الابتدائية والاعدادية ، من يوم الاحد 18 أكتوبر 2020 وحتى 23 أكتوبر 2020 ، على مدار الساعة دون توقف وما يميز قناة مدرستنا انها تبث ترددها بشكل مجاني.

واطلقت وزارة التربية والتعليم القناة التعليمية الجديدة " مدرستنا " مجانية على القمر الصناعي نايل سات ، حسب ما أعلن عنه الأستاذ طارق شوقي وزير التربية.

واتاحت القناة في برامجها لجميع التلاميذ في الصفوف الابتدائية والإعدادية من الصف الرابع إلى السادس .

تردد قناة مدرستنا الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات :

القناة : قناة مدرستنا.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الترميز : 27500.

تردد القناة : 12303.

الاستقطاب : أفقي.

تعرف على مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية على قناة مدرستنا :

أولاً: مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

ثانيًا: مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائى من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

ثالثًا: مواعيد دروس الصف السادس الابتدائى من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020.

تعرف على مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية على قناة مدرستنا :

أولاً: مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم السبت 14 نوفمبر 2020.

ثانيًا: مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي من الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم السبت 14 نوفمبر 2020.

ثالثًا : مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي من يوم الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، والإعادة يوم السبت 14 نوفمبر 2020.