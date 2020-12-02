الصراع القادم سيكون حول الحصول على لقاح الكورونا .. كتب: د. عمر شعبان

كتب: د. عمر شعبان

تنبأت صحيفة الايكومنست The economist المرموقة في مقالة إستشرافية للعام 2021، أن الصراع للحصول على اللقاح الخاص بكوفيد 19 سيكون أحد مجالات التنافس و الصراع الحاد بين الدول. مع تفشي الوباء في العالم و الزيادة الهائلة في عدد المصابين و في عدد الوفيات( 55 مليون حالة إصابة وأكثر من 1.3 مليون حالة وفاة. إضافة إلى الشلل الذي سببه الوباء للإقتصاد العالمي و عدم قدرة الاقتصاديات، حتى المتطورة منها من تحمل تداعيات ذلك. و مع الاخبار المؤكدة عن مصادقة مختبرات الصحة في الدول المتطورة على صلاحية اللقاحات التي تم تطويرها سريعا في المختبرات ( 9 لقاحات مصادق عليها حاليا و هنالك 9 لقاحات أخرى تحت التجارب)، بدأت بعض الدول سباقها المحموم للحصول على اللقاحات المطلوبة أولا و بكميات مناسبة لها. و كما حدث في بدايات ظهور الفيروس في بداية العام من صراع محموم و غير أخلاقي، في بعض الاحيان للحصول على مواد التعقيم و الملابس الواقية و التجهيزات الطبية مثل: غرف الإنعاش و أجهزة التنفس وغيرها، يخشى أن يسبب التسابق للحصول على اللقاحات، و الذي يتم في معظمه بشكل سري، إلى حرمان الدول و الشعوب الفقيرة التي لا تمتلك الموارد المالية و الامنية و السياسية للحصول عليه. في تقرير لهيئة الاذاعة البريطانية قدرت جامعة ديوك أنه تم بالفعل شراء 6.4 مليار جرعة من اللقاحات المحتملة، وأن هناك 3.2 مليار جرعة أخرى إما قيد التفاوض أو محجوزة كـ "طلبيات اختيارية للصفقات المبرمة". أي ان العالم بحاجة إلى أكثر من 10 مليار جرعة من اللقاحات تقدر تكاليف الحصول عليها بـأكثر من 100 مليار دولار. بالتأكيد أن شركات تصنيع اللقاحات المصادق عليها لا تمتلك القدرة على إنتاج هذا الكم الهائل من الجرعات في وقت سريع، قد يستغرق ذلك شهور إن لم يكن سنوات طويلة. قررت الدول ان اللقاح سيعطى اولا للطواقم الصحية و لكبار السن و الذين يعانون من أمراض مزمنة.

التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)

التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي)www.gavi.org والذي تأسس عام 2000 للمساعدة في توفي التطعيمات المطلوبة للاطفال في الدول الفقيرة و مناطق النزاع، بادر إلى تشكيل تحالف " كوفاكس" وهو برنامج دولي يديره التحالف العالمي (غافي) بالتعاون مع المنظمات الدولية و بعض الشركات الكبيرة التي لها صناديق للمسؤلية الاجتماعية لتوفير جرعات اللقاح للدول و المناطق الفقيرة و تلك التي في حالة نزاع. تقول منظمة (غافي) أن الوضع بخصوص اللقاحات في العالم هو 200 مشروع بحثي حاليا لإنتاج لقاح للكورونا. حسب التحالف الدولي (غافي) فإن اللقاحات التي تقترب من المصادقة عليها وإن كانت في مرحل تجريب مختلفة هي:- لقاح إينوفيو( الولايات المتحدة الأمريكية) لقاح موديرنا( الولايات المتحدة الأمريكية) لقاح كيورفاك( ألمانيا)اللقاح المشترك بين معهد باستور/ ميرك/ ثيميس، فرنسا/ الولايات المتحدة الأمريكية/ النمسا ) لقاح أسترازينيكا( جامعة أكسفورد) لقاح جامعة ( هونغ كونغ) لقاح نوفافاكس ( الولايات المتحدة الأمريكية ) لقاح كلوفر بيوفارماسيوتيكلز( الصين) لقاح جامعة كوينزلاند( أستراليا).

وقعت عشرات الدول على برنامج "كوفاكس" الذي يديره التحالف الدولي (غافي) لضمان الحصول على اللقاحات المطلوبة لها من جهة و المساعدة في توفيرها للمناطق الفقيرة من جهة ثانية. يشارك في برنامج كوفاكس 172 دولة منها 80 دولة ابدت إستعدادها للمساهمة المالية و 92 دولة فقيرة بحاجة للمساعدة من برنامج " كوفاكس". التحالف الدولي( غافي) يعمل مع مصنّعي اللقاحات من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات مأمونة وفعالة بشكل منصف بمجرد ترخيصها واعتمادها. أحد الانجازات التي حققها برنامج كوفاكس هو توقيع إـتفاقية مع مؤسسة بيل و ميلندا جيتس( مالك شركة مايكروسوفت ) على توفير 100 مليون جرعة بمتوسط تكلفة 3 دولار للجرعة. و يتضمن الاتفاق على الحصول على 300 مليون جرعة إضافية بذات الشروط. كان التحالف العالمي (غافي) قد أطلق برنامج الحجز المسبق للشراء كي يضمن الحصول على حصة مناسبة من شركات تصنيع اللقاحات. حيث إستطاع جمع 600 مليون دولار من أصل مليار دولار. يسرد موقع (غافي) الالكتروني أسماء الدول التي أبدت إستعدادها للمساعدة بالتمويل و من بينها بعض الدول العربية مثل:- الامارات و السعودية و قطر و الاردن و الكويت و العراق. كذلك تم تصنيف الدول التي ستستفيد من هذا البرنامج إلى ثلاث أصناف هي:-

. البلدان المنخفضة الدخل.

. البلدان والأقاليم متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

. البلدان الأخرى المؤهلة للحصول على الدعم من المؤسسة الدولية للتنمية.

من حسن الحظ أن المناطق الفلسطينية( الضفة الغربية و غزة) مدرجة ضمن التصنيف الثاني البلدان و الاقاليم المتوسطة الدخل. ادعو الجهات الصحية الفلسطينية للتواصل مع التحالف الدولي (غافي) لضمان الحصول على اللقاح. للتواصل مع التحالف الدولي :-

Meghana Sharafudeen

+41 79 711 55 54

[email protected]

https://www.gavi.org/