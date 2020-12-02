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قوات الاحتلال تعتقل شابين في طوباس

  • فلسطين اليوم - طوباس
  • 19:20 - 02 ديسمبر 2020
قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف) قوات الاحتلال في الضفة (ارشيف)
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابين شرق محافظة طوباس في الضفة المحتلة، بعد أن داهمت عددًا من منازل المواطنين.

وأكد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، الى أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من الشاب سلامة دبك والمواطن زاهي أبو علي بعد اقتحام منازلهم في البلدة.

وقال دراغمة: إن "قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرية تياسير، وشرعت بتفتيش منازل المواطنين".

وأضاف أن عمليات التفتيش التي قام بها العشرات من جنود الاحتلال استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.

يشار إلى أن قرية تياسير تتعرض لاعتداءات متكررة من الاحتلال، وسط حملات اعتقالات واعتداءات على المواطنين، وإغلاق الشوارع.

  

 

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